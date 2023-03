Zoom sur les principales marques de raquette de tennis

Pour jouer au tennis, il faut vous munir d’une balle et d’une raquette. Jusqu’ici, rien de nouveau. Mais, pour mettre toutes les chances de votre côté et optimiser vos performances, il vous faut choisir la bonne raquette qui vous fera devenir un champion.

5 des meilleures marques de raquette de tennis

Le choix d’une raquette est primordial et peut s’avérer compliqué. En effet, il existe des dizaines de types de raquettes qui sont à la fois différents, mais très ressemblants, ce qui rend le choix encore plus compliqué. Pour acheter votre raquette, vous pouvez vous rendre sur https://www.protennis.fr/, qui propose les meilleures marques de raquettes.

Wilson

Chaque année, les marques de tennis évoluent et développent de nouvelles raquettes encore plus performantes que les précédentes. Le niveau technique des raquettes les plus utilisées aujourd’hui est d’une qualité incroyable. Elles ont su s’adapter aux champions comme aux débutants et développer des gammes adaptées à tous. Le choix est vaste et, parmi les multiples marques sur le marché, lesquelles sont les meilleures ?

La marque Wilson est une marque emblématique dans le monde du tennis. Un fabricant haut de gamme spécialisé dans les vêtements de sport ou encore les cordages et les raquettes. Les raquettes Wilson sont utilisées par les plus grands champions comme Rodger Federer ou Serena Williams. Cette marque emblématique a toute sa place dans le monde du tennis et son nom est reconnu dans le milieu. Une des meilleures marques pour vos raquettes, qui allient puissance, contrôle et précision.

Head

La marque Head est également l’une des principales marques dans le monde du tennis. Elle collabore avec les plus grands joueurs tels que Novak Djokovic, Richard Gasquet ou Alexander Zverev. Head travaille sur des raquettes de qualité. Elles offrent de la puissance, du contrôle et de la maniabilité, en plus de leur légèreté. En fonction de vos besoins, différents types de raquettes existent pour s’adapter au mieux à votre niveau. Alors, pourquoi ne pas choisir cette marque ?

Babolat

Babolat est une marque spécialisée dans les sports de raquette. Cette marque française s’est notamment fait connaître grâce à son savoir-faire en matière de cordage sur la raquette. Les maîtres mots de Babolat sont maniabilité et précision. La marque a développé plusieurs gammes pour s’adapter aux différents niveaux et différentes attentes des sportifs.

Prince

Les raquettes de la marque Prince figurent aussi parmi les meilleures sur le marché. Pour tous les niveaux et tous les types de jeux, Prince mise sur des raquettes puissantes, souples et stables. Différentes gammes sont proposées. Elles offrent différentes qualités en fonction de la raquette choisie et, surtout, compte tenu de ce que le joueur souhaite.

Tecnifibre

Tecnifibre est une marque française de haut de niveau. Leurs raquettes apportent puissance, confort et précision grâce à son cordage de haute qualité. Des gammes polyvalentes pour s’adapter à tous les types de besoins. Le tennisman Daniil Medvedev est un adepte de la marque Tecnifibre.

Ces raquettes très performantes sauront vous apporter ce que vous recherchez en alliant les différentes qualités nécessaires au tennis au sein d’une même raquette.

Parmi les très nombreux choix qui s’offrent à vous quand vous souhaitez acheter une raquette, il faut arriver à déceler celle qui sera la meilleure. Les marques citées au-dessus, Tecnifibre, Babolat, Prince, Head, Wilson et bien d’autres sont très qualitatives et apportent à votre raquette les qualités nécessaires pour être la meilleure possible. Mais, alors, une fois devant le rayon de raquettes ou devant l’ordinateur sur un site spécialisé, comment reconnaître la bonne raquette ?

De nombreux paramètres entrent en jeu : la taille de la raquette, le cordage, le tamis, le grip, le poids, les matériaux, etc.

Le tamis : plus il est grand et plus la raquette sera grande. Celle-ci conviendra plus à un profil novice, débutant. Inversement, plus le tamis est petit, plus la raquette sera adaptée à un joueur très aguerri.

Le grip du manche : il existe plusieurs tailles de grip, entre 0 et 5. Le 0 va correspondre aux enfants débutants, ce qui sera plus pratique pour eux, car sa prise en main sera légère et maniable. Le 5 au contraire, va correspondre à une personne avec une grosse puissance de frappe. Pour les femmes, optez pour un grip taille 2.

Le cordage : le matériau utilisé pour le cordage apporte une fonction différente. Le multi-filaments : puissance et confort.

Les différents types de cordage

Hybride : contrôle pour des lifts et des frappes fortes

Texturés : effet de balle

Boyau naturel : plus de sensations

Les matériaux : il existe différents types de matériaux. L’aluminium et le graphite amènent de la légèreté, de la puissance et du confort. Le titane est plus rigide, la fibre de verre offre une meilleure souplesse et la fibre de carbone allie confort et souplesse. Les critères principaux à prendre en compte pour choisir la meilleure raquette sont nombreux, mais importants en fonction de l’objectif et du niveau du joueur.

Dans les sports de raquette, il est crucial de bien savoir choisir son matériel. Pour le tennis ou le tennis de table, la raquette est un élément clé du jeu. Pour les adeptes ou les joueurs de tennis de table, il faudra là aussi choisir la meilleure raquette de ping-pong. Pour être sûr de choisir le top de la raquette, référez-vous aux meilleures marques sur le marché ainsi qu’aux critères nécessaires afin de savoir si vous avez acheté ou allez acheter la bonne raquette.