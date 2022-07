Musculation : pourquoi préférer les protéines en poudre ?

Pour se muscler, il faut consommer des protéines : c’est un fait. Mais c’est toute une autre histoire lorsqu’il faut choisir le type de protéine et le rythme auquel il faut gaver son corps. C’est dans ce débat que vient s’incruster un nouveau venu : les protéines en poudre. Réputées efficaces, il n’en demeure pas moins que de nombreuses personnes continuent de s’interroger sur leurs utilités. Finalement, faut-il adopter les protéines poudre ou se mettre à l’écart de la tendance ? Découvrez dans cet article de quoi vous rassurer.

Avant tout, d’où viennent les protéines en poudre ?

On sait déjà que les protéines sont des éléments nutritifs qui se retrouvent dans les aliments naturels telles que les viandes, les œufs, les produits laitiers, les légumes et autres. On sait aussi que dans le corps, ces protéines issues de notre alimentation peuvent jouer divers rôles. Vous pouvez par exemple les utiliser afin de créer du muscle, faciliter la perte de poids, etc. La question qu’il est alors juste de se poser est d’où viennent les protéines en poudre ? Face à cette préoccupation, il faut juste rassurer que les protéines en poudres sont extraites à partir du lactosérum. Elles peuvent par conséquent être utilisées dans votre alimentation ordinaire sans risque. Il vous faudra tout de même utiliser de manière réfléchie ce complément alimentaire en respectant les dosages recommandés.

Pourquoi privilégier les protéines en poudre pour la musculation ?

Plusieurs raisons motivent à adopter les protéines en poudre. Parmi elles se classe le cout abordable du produit, sa qualité par rapport aux autres compléments, etc.

Les protéines en poudre constituent de véritables suppléments pour les sportifs

Une alimentation conventionnelle seule peut certes permettre à l’organisme de bénéficier d’un apport suffisant en protéine. Cependant, lorsque vous pratiquez une activité sportive intense, il est nécessaire d’avoir un supplément de protéines. Pour y parvenir, vous devez donc consommer des protéines en poudre. Il faut noter que la majorité des protéines en poudre sont issues du petit lait. Il s’agit par conséquent de protéine complète entièrement débarrassée de graisse, sucre et eau.

De plus, ces produits sont très riches en acides aminés, faibles en graisse et en lactose. Ils sont faciles à digérer pour l’organisme. Quelle que soit leur importance, il faut noter que les poudres protéinées doivent venir après une alimentation bien équilibrée.

Les protéines en poudre sont utiles pour varier les sources

Chaque aliment correspond à une certaine quantité de protéines. Pour bien fonctionner au quotidien, le corps a besoin d’une quantité précise de protéine et ce peu importe la source. Les protéines en poudre constituent alors la meilleure solution pour ceux qui souhaitent varier les sources. Vous trouverez sur le marché des protéines en poudre à base de lait, d’œuf et autres. Rassurez-vous ! Chaque poudre protéinée à un goût bien particulier.

Les protéines en poudre : pour une consommation très pratique

Lorsque vous êtes un sportif ou que vous pratiquez l’haltérophilie, il vous faut prendre de 1,5 g/kg à 2 g de votre poids corporel. Or 100 g de blanc de dinde contiennent 22 g de protéines tandis que 100 g de shaker comprend entre 70 à 90 g de protéines. Tous deux sont certes des sources de protéines, néanmoins il n’est pas évident de consommer de la dinde au bureau ou pendant son goûter de 16 h. Grâce au côté pratique des protéines en poudre, il vous est possible de les consommer partout et à tout moment.

Vous trouverez ici les meilleurs produits à cet effet. De nombreux bodybuilders et autres amateurs de musculation les utilisent afin d’atteindre leurs objectifs.

Les protéines en poudre sont moins chères

Les protéines en poudre doivent être préférées en raison de leur prix sur le marché. En effet, ces produits sont très abordables comparés aux aliments solides. Vous devez débourser 50 euros pour l’achat de 5 kg de poulet. Ce qui correspond à 1 kg de protéines. Au même moment, pour seulement 25 euros, vous pourrez acquérir ces 1 kg de protéines en forme de poudre. Pour éviter le manque de protéines, il est préférable de l’avoir sous la main.



Il existe sur le marché différents types de protéines en poudre. Vous devez afin de profiter intensément des avantages de ce produit, reconnaître et choisir les protéines de qualité. Vous trouverez les protéines en poudre animales comme les protéines de lait. Issue du lait de vache, sa transformation aboutie aux protéines comme la caséine et la whey. Vous trouverez également des protéines animales et végétales.

Lors du choix, il est préférable de privilégier les produits qui contiennent plus de 70 % de protéines. Assurez-vous également que votre produit contienne un taux très faible de glucide. Ceci vous évitera de prendre de la masse graisseuse. Le goût constitue aussi un facteur de choix déterminant. Il existe plusieurs parfums et saveurs. Vous pouvez choisir celle à la vanille, au chocolat, à la fraise, etc. En choisissant les protéines en poudre qui vous correspond au point de vue gustatif, vous éviterez de changer de produit au quotidien.